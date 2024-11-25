В утренний час пик на Линии 1 в петербургском метрополитене произошел инцидент. На путях оказался человек.
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В утренний час пик на Линии 1 в петербургском метрополитене произошел инцидент. На путях оказался человек.