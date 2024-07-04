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Туристы в Геленджике попали в руки преступников после попытки вымогательства

Туристы в Геленджике попали в руки преступников после попытки вымогательства

Серьезный инцидент с участием группы туристов произошел на центральной набережной Геленджика. Все началось с того, что к ним обратилась группа мужчин, которые заявили, что молодые люди пытаются приставать к несовершеннолетним девушкам.

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