Пасха: история и современные смыслы главного христианского праздника

Проведите его со светом в душе Совсем скоро мы будем отмечать светлый праздник Пасхи — но в чем его истинный смысл, кроме того, что нужно устроить битву на яйцах и съесть вкусный кулич (испеченный вами собственноручно или подаренный родными или друзьями)? Что такое Пасха и откуда она взялась Пасха — один из древнейших и самых значимых праздников в истории человечества.
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