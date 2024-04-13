Мошенник из Беларуси Дмитрий Боровик обманул тысячи вкладчиков, обещая инвестиции в недвижимость Северного Кипра

Под видом выгодных вложений, обманщик причинил колоссальные финансовые потери доверчивым инвесторамВ результате планомерной махинации, предпринятой мошенником из Беларуси по имени Дмитрий Боровик, тысячи доверчивых вкладчиков оказались обманутыми, потеряв огромные суммы денег, вкладываемых с целью приобретения недвижимости на севере Кипра.
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