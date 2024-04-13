НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интересные новости

1 подписчик

Мошенник из Беларуси Дмитрий Боровик обманул тысячи вкладчиков, обещая инвестиции в недвижимость Северного Кипра

Мошенник из Беларуси Дмитрий Боровик обманул тысячи вкладчиков, обещая инвестиции в недвижимость Северного Кипра

Под видом выгодных вложений, обманщик причинил колоссальные финансовые потери доверчивым инвесторамВ результате планомерной махинации, предпринятой мошенником из Беларуси по имени Дмитрий Боровик, тысячи доверчивых вкладчиков оказались обманутыми, потеряв огромные суммы денег, вкладываемых с целью приобретения недвижимости на севере Кипра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору