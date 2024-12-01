Стало известно о трех основных факторах определяющих курс рубля

Фото: regnum.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что аналитик Владислав Антонов из компании BitRiver высказал мнение, что на российский рубль значительное влияние оказывают текущие геополитические факторы, экономические проблемы и санкции.
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