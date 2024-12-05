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На смену ATACMS

На смену ATACMS

Старт ракеты PrSM с боевой машины HIMARSНедавно в США стартовало серийное производство новейших оперативно-тактических ракет PrSM, совместимых с существующими пусковыми установками.

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