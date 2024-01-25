Россиянам предложили вводить самозапрет на кредиты и займы через банки и МФО

Предлагается упрощенный механизм установки самозапрета на получение кредитов для россиян. В новой версии законопроекта предлагается дать возможность подавать заявление о добровольном отказе от кредитов не только на портале «Госуслуги» или в многофункциональных центрах, но и напрямую через банки и микрофинансовые организации, передает Forbes.