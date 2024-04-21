Израилю лучше заткнуться и не отсвечивать

ИЗРАИЛЮ ЛУЧШЕ ЗАТКНУТЬСЯ На следующем витке эскалации Иран легко перегрузит систему ПВО/ПРО Израиля и его союзников В открытом доступе появляется всё больше информации о высокой затратности противовоздушной и противоракетной обороны для стран Запада на Ближнем Востоке.