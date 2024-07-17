Театр абсурда
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Театр абсурда

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Стрельба в политике...

История эта началась в апреле 1961 года, когда в полицию Флориды обратились охотники на аллигаторов, сообщившие, что в болоте Эверглейдса они нашли катер, набитый оружием, а на берегу трупы четырех латиноамериканцев.

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