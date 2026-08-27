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Новости Тамбова

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Очистные сооружения в Телецентре построят за 901,5 млн рублей после спора в УФАС

Очистные сооружения в Телецентре построят за 901,5 млн рублей после спора в УФАС

Фото: Министерство строительства Тамбовской области Читайте также: Автобус из Строителя до Красненькой с 1 сентября пойдёт дальше Тепломагистраль в Тамбове реконструируют уже 16 лет После атаки на склад Wildberries в Котовске пострадали двое Подрядчиком стал ростовский «Росстройконтракт», который оказался единственным участником повторного конкурса.

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