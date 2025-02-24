"Финансовые системы" допустили техдефолт по облигациям серии БО-01

Непубличное Акционерное Общество «Финансовые системы» допустило технический дефолт по выплате дохода за 18-й купонный период по выпуску биржевых облигаций серии БО-01, говорится в сообщении представителя владельцев облигаций.
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