🍁 Сентябрь в редакции журнала “Фокус внимания”: создаем медиаэкосистемы для экспертов и бизнеса Лето заканчивается, а мы входим в осень с мощными планами, новыми проектами и расширением горизонтов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЛК Железодефицитная ...
- ЕГ В конце июня Сбер...
- Королевский стиль...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым