Фокус внимания
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Фокус внимания

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🍁 Сентябрь в редакции журнала “Фокус внимания”: создаем медиаэкосистемы для

🍁 Сентябрь в редакции журнала “Фокус внимания”: создаем медиаэкосистемы для экспертов и бизнеса Лето заканчивается, а мы входим в осень с мощными планами, новыми проектами и расширением горизонтов.

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