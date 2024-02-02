На Украине заявили о дорогой ошибке Зеленского с увольнением Залужного

Бондаренко: Зеленский дорого заплатит за решение отложить увольнение Залужного Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, не уволив главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного еще в конце января и решив отложить его отставку.
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