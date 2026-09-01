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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Платный въезд в Казахстан для россиян: цена «братской» дружбы

Платный въезд в Казахстан для россиян: цена «братской» дружбы

Ну что, «братские» отношения с Казахстаном вступают в новую фазу — фазу платного въезда.

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Новый комментарий от пользователя
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Юрий Кушнарев

первый шаг к визовому режиму.Путин,лавров - это вот стратегические ваши союзники? Позорище голимое,как позволяете со страной поступать.И ведь будут ещё кто-то голосовать за вас.Тьфу.