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Травмы, давление стандартов красоты и скучная жизнь могут привести к РПП

Травмы, давление стандартов красоты и скучная жизнь могут привести к РПП

Расстройства пищевого поведения нередко формируются в детстве и подростковом возрасте. Доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета Антон Сорин назвал среди причин травмы, давление стандартов внешности и эмоциональное неблагополучие, сообщает RT .

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