В Старожилове старое здание тушили 13 человек

По данным ведомства, огонь вспыхнул в здании, которое уже не эксплуатировалось. О подаре сообщили в 21:15, и уже спустя 18 минут прибывшие на место работники экстренных служб смогли остановить распространение огня.
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