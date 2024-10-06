Чем занимается Олег Царев

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Во-первых. Царёв не так прост, как иногда хочет выглядеть. До 2014 года его жена владела паями в двух ялтинских пансионатах, а теперь Царёв с женой являются владельцами семи пансионатов в Ялте. Неплохо подсуетился, однако. Во-вторых. В статье правильно поставлен вопрос, почему Царёв и другие ему подобные никак не покинут тёплые места и не отправятся на новые территории. Из всех этих т.н. "политэмигрантов" с Украины настоящим мужиком оказался самый невзрачный из них - Владимир Рогов. Он сразу вернулся на родину и трудится , иногда не без риска для жизни, на благо России и родной Запорожской области. Остальные оказались пафосными трусливыми болтунами.