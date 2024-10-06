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Закон и Порядок

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Чем занимается Олег Царев

Чем занимается Олег Царев

Гений про злодейства А вот скажите мне, кто знает - чем занимается Олег Царев? Я просто все время натыкаюсь на какие-то его посты, в которых он с важным видом критикует Минобороны, дает всякие советы, которых вроде никто не спрашивал и вещает что-то типа: "Имейте в виду.

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Комментарии
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tsan tsan
Во-первых. Царёв не так прост, как иногда хочет выглядеть. До 2014 года его жена владела паями в двух ялтинских пансионатах, а теперь Царёв с женой являются владельцами семи пансионатов в Ялте. Неплохо подсуетился, однако.  Во-вторых. В статье правильно поставлен вопрос, почему Царёв и другие ему подобные никак не покинут тёплые места и не отправятся на новые территории. Из всех этих т.н. &quot;политэмигрантов&quot; с Украины настоящим мужиком оказался самый невзрачный из них - Владимир Рогов. Он сразу вернулся на родину и трудится , иногда не без риска для жизни, на благо России и родной Запорожской области. Остальные оказались пафосными  трусливыми болтунами.
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