ПВО отражала массированную атаку на столицу, в Белгородской области погибли врачи, а на фронте украинская группировка попала в окружение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GN Лукашенко поздрав...
- Прокурор запросил...
- ВЕ Мигрант ударил в ...
« Всего за сутки с утра до вечера 4 сентября было перехвачено и уничтожено 426 украинских БПЛА. » Помилуйте,деньтолько начался ( сейчас 9ю00 мск ) , а у автора уже вечер.