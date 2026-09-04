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Царьград

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Главное за ночь 4 сентября: 23 дрона сбиты над Москвой, удар по скорой в Шебекино и "Волчанский котел" для ВСУ

Главное за ночь 4 сентября: 23 дрона сбиты над Москвой, удар по скорой в Шебекино и "Волчанский котел" для ВСУ

ПВО отражала массированную атаку на столицу, в Белгородской области погибли врачи, а на фронте украинская группировка попала в окружение.

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ШКИПЕР

«   Всего за сутки с утра до вечера 4 сентября было перехвачено и уничтожено 426 украинских БПЛА. »  Помилуйте,деньтолько начался ( сейчас 9ю00 мск ) , а у автора уже вечер.