Страна и люди
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Страна и люди

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Туалетной бумаги не было, зато летали на сверхскоростях

Туалетной бумаги не было, зато летали на сверхскоростях

В очередной раз я убеждаюсь, кто и зачем раскачивает тему про СССР. Отдельное расследования, у меня достаточно фактов, не за горами, а сегодня – о великом.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Писака - украинец. Их мечта - уехать в европу и жить на социалку ничего не делая, при этом социалка больше их зарплаты на родине.
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5 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Туалетной бумаги не было,&quot; - Итогами 90-х всем дали ,  подтерли  ....и сегодня всех &quot;трахают&quot; в подтертые задницы !                Если в СССР  из каждого длбоеба старались  воспитать ЧЕЛОВЕКА ,  то  сегодня  из каждого  стремятся сделать долбоебов ,  безропотное быдло дегенератов , чтобы не было проблем на  них  паразитировать !                                                         СССР  &quot;грохнули&quot; чтобы паразитировать на  отобранных  от народа  ресурсах и богатствах страны  и на  эксплуатации  труда(сегодня каждый наемный работник - как батрак ,  все  результаты его труда присваивает работодатель !).                          В цифрах :  страна и народ ежегодно  через узаконенные методы   ГРАБЯТСЯ В РАЗМЕРАХ  ДО 10 ГОДОВЫХ БЮДЖЕТОВ СТРАНЫ  и БОЛЕЕ !                                                                                         Все  остальное  вокруг этого , все обсуждения .... это сопли  недовольных  и  фантики  ломехузов паразитов захвативших страну !        Прикрытие  - прикрыть суть , не дать осознать , не дать прозреть  наслению  ... чтобы и дальше  без проблем паразитировать ...   на   ресурсах и на труде населения !                        ДРУГИХ СЕКРЕТОВ НИКАКИХ НЕТ !
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4 час.
bobmihal Krylov
Я в общаге жил и нашу соседку из депутатов переизбрали. Она каждый день выносила пачки бумаг, с заседаний, в туалет! Как же я обаготился духовно! Меня на работе мужики ждали с новостями! Никто не знал, что оказывается у ресторана Пярну в Таллинне орудовал маньяк-людоед и все бумаги, с допросами , и т.д были в этих бумагах! И много того, что простой народ СССР , даже не догадывался! Единственное плохо было: один туалет на 6 семей! И каждый читал! И чем лучше туалетная бумага?
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1 час.

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