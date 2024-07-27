В очередной раз я убеждаюсь, кто и зачем раскачивает тему про СССР. Отдельное расследования, у меня достаточно фактов, не за горами, а сегодня – о великом.
Туалетной бумаги не было, зато летали на сверхскоростях
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Дмитрий Бакланов
Писака - украинец. Их мечта - уехать в европу и жить на социалку ничего не делая, при этом социалка больше их зарплаты на родине.
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5 час.
МГ
Малик Гумеров
"Туалетной бумаги не было," - Итогами 90-х всем дали , подтерли ....и сегодня всех "трахают" в подтертые задницы ! Если в СССР из каждого длбоеба старались воспитать ЧЕЛОВЕКА , то сегодня из каждого стремятся сделать долбоебов , безропотное быдло дегенератов , чтобы не было проблем на них паразитировать ! СССР "грохнули" чтобы паразитировать на отобранных от народа ресурсах и богатствах страны и на эксплуатации труда(сегодня каждый наемный работник - как батрак , все результаты его труда присваивает работодатель !). В цифрах : страна и народ ежегодно через узаконенные методы ГРАБЯТСЯ В РАЗМЕРАХ ДО 10 ГОДОВЫХ БЮДЖЕТОВ СТРАНЫ и БОЛЕЕ ! Все остальное вокруг этого , все обсуждения .... это сопли недовольных и фантики ломехузов паразитов захвативших страну ! Прикрытие - прикрыть суть , не дать осознать , не дать прозреть наслению ... чтобы и дальше без проблем паразитировать ... на ресурсах и на труде населения ! ДРУГИХ СЕКРЕТОВ НИКАКИХ НЕТ !
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4 час.
bobmihal Krylov
Я в общаге жил и нашу соседку из депутатов переизбрали. Она каждый день выносила пачки бумаг, с заседаний, в туалет! Как же я обаготился духовно! Меня на работе мужики ждали с новостями! Никто не знал, что оказывается у ресторана Пярну в Таллинне орудовал маньяк-людоед и все бумаги, с допросами , и т.д были в этих бумагах! И много того, что простой народ СССР , даже не догадывался! Единственное плохо было: один туалет на 6 семей! И каждый читал! И чем лучше туалетная бумага?
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1 час.
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