Туалетной бумаги не было, зато летали на сверхскоростях

МГ

Малик Гумеров

"Туалетной бумаги не было," - Итогами 90-х всем дали , подтерли ....и сегодня всех "трахают" в подтертые задницы ! Если в СССР из каждого длбоеба старались воспитать ЧЕЛОВЕКА , то сегодня из каждого стремятся сделать долбоебов , безропотное быдло дегенератов , чтобы не было проблем на них паразитировать ! СССР "грохнули" чтобы паразитировать на отобранных от народа ресурсах и богатствах страны и на эксплуатации труда(сегодня каждый наемный работник - как батрак , все результаты его труда присваивает работодатель !). В цифрах : страна и народ ежегодно через узаконенные методы ГРАБЯТСЯ В РАЗМЕРАХ ДО 10 ГОДОВЫХ БЮДЖЕТОВ СТРАНЫ и БОЛЕЕ ! Все остальное вокруг этого , все обсуждения .... это сопли недовольных и фантики ломехузов паразитов захвативших страну ! Прикрытие - прикрыть суть , не дать осознать , не дать прозреть наслению ... чтобы и дальше без проблем паразитировать ... на ресурсах и на труде населения ! ДРУГИХ СЕКРЕТОВ НИКАКИХ НЕТ !