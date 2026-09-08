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Аргументы недели

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Россиянка отсудила у химчистки 264 тысячи за испорченные пиджаки

Россиянка отсудила у химчистки 264 тысячи за испорченные пиджаки

Жительница Петербурга отдала в химчистку два мужских пиджака и рубашку. Вещи вернулись чистыми, но при примерке выяснилось, что пиджаки катастрофически уменьшились.

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