Генеральний прокурор США Меррік Гарланд Білий дім подав до суду на штат Айдахо через заборону абортів Адміністрація вперше намагається в судовому порядку опротестувати закон, введений у штаті Айдахо після рішення Верховного суду про право на аборт Адміністрація Сполучених Штатів подала у вівторок судовий позов до Айдахо, де, як стверджується в судових документах, було накладено […] Сообщение Білий дім подав до суду на штат Айдахо через заборону абортів появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.