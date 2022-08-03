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Білий дім подав до суду на штат Айдахо через заборону абортів

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд   Білий дім подав до суду на штат Айдахо через заборону абортів Адміністрація вперше намагається в судовому порядку опротестувати закон, введений у штаті Айдахо після рішення Верховного суду про право на аборт Адміністрація Сполучених Штатів подала у вівторок судовий позов до Айдахо, де, як стверджується в судових документах, було накладено […] Сообщение Білий дім подав до суду на штат Айдахо через заборону абортів появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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