Пришел солдат с фронта… Участников СВО избивают, пытают и убивают. Как это прекратить? Ветераны спецоперации предлагают ужесточить Уголовный кодекс, если преступление совершено против бойцов, проливавших кровь за Россию Герман Галкин Фото: Belkin Alexey/news.
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Любители смертной казни, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧТО И ВЫ И ВАШИ БЛИЗКИЕ МОГУТ ПОПАСТЬ ПОД ЭТОТ ЗАКОН, ЗА КОТОРЫЙ ВЫ РАТУЕТЕ
Где СМЕРШ для подобных ублюдков?! Только смертная казнь!!! Почему не подготовят новый Уголовный кодекс под реалии сегодняшнего дня?! Прежний « устарел на 30 лет».
Как это прекратить? Создать спецподразделения, которые будут отлавливать и уничтожать этих бандитов, а если дело вдруг дойдет до суда (ну не отменили у нас на сегодня глупый мораторий) лишать всех прав и свободы пожизненно.
Каждая ССУКА, поднявшая руку на солдата СВО либо разявившая на него своё хайло должна быть ОПРЫСКАНА каким-нибудь токсином! Чтоб неповадно было быть ХАМЛОМ по отношению к мужикам, рисковавшим своей жизнью!
Не надо усугублять дурными сносками итак разбухший от англо-саксонского внедряемого права Уголовный кодекс(как и впрочем другие кодексы судов). Уже есть статья за убийство с отягчающими обстоятельствами, и есть разъяснения Пленума ВС РФ. Закон есть, но исполнение хромает из-за каверзов судей. Другое дело, ввести высшую меру социальной справедливости по 17 статьям УК РФ, по которым объявлен мораторий! Зачем он объявлен и кому выгоден?! Казнокрадам и мошенникам за особо крупный размер причиненного ущерба?!
Да-а-а!!! Очень сложный вопрос - как же прекратить?? А ответ лежит на поверхности, уж который год, а наши рукамиводители делают вид, что его не замечают, нет его. БРАТЦЫ!!! Разбудите Зорькина Диму и ВВП поставьте на вид - ОТМЕНИТЕ МОРАТОРИЙ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ, и чем быстрее тем лучше, если не хотите потерять державу!!!😡
В сотый раз говорю нужно вносить изменения в законодательство по принципам справедливости, а именно, наказание за преступление должно исключать саму возможность повторного преступления, рецедивисты должны уничтожаться, ущерб нанесенный пострадавшему должен возмещаться в кратном размере государством, а уж государство свои потери должно взыскать с преступника, путем принудительных работ или любым другим способом, но не в убыток себе.