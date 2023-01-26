«Лидс» предложил 28 млн евро за Маккенни, «Ювентус» хочет 35 млн. Личный контракт уже согласован

«Лидс» и «Ювентус» ведут переговоры о трансфере Уэстона Маккенни. Английский клуб сделал первое предложение о переходе 24-летнего центрального полузащитника – на 28 млн евро.
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