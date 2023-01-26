Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

«Лидс» предложил 28 млн евро за Маккенни, «Ювентус» хочет 35 млн. Личный контракт уже согласован

«Лидс» и «Ювентус» ведут переговоры о трансфере Уэстона Маккенни. Английский клуб сделал первое предложение о переходе 24-летнего центрального полузащитника – на 28 млн евро.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх