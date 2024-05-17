Аэродром Бельбек в дыму: "Самолёты уничтожены, солдаты погибли?". Эксперты объяснили тактику ВСУ

Ночью 15 мая жители Севастополя проснулись от звуков множественных взрывов — работало ПВО. По официальным данным было сбито несколько ракет над акваторией Чёрного моря и в районе военного аэродрома Бельбек, который, как оказалось, был в дыму.
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