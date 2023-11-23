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Фестиваль «Денис Мацуев у друзей» откроется в Казани в одиннадцатый раз

Фестиваль «Денис Мацуев у друзей» откроется в Казани в одиннадцатый раз

Это музыкальное событие по праву можно назвать одним из главных культурных брендов Татарстана.фото: Государственный академический оркестр Татарстана--> Одиннадцатый музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей» пройдет в Казани 25- 26 ноября в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.

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