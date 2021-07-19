Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проведения проверок по факту нарушения прав детей в оздоровительных лагерях

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) проводится проверка по факту заражения коронавирусной инфекцией двух детей во время работы второй смены лагеря «Усадьба Булуус» в Хангаласском районе республики.
Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) проводится проверка по факту заражения коронавирусной инфекцией двух детей во время работы второй смены лагеря «Усадьба Булуус» в Хангаласском районе республики.
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