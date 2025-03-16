В Крыму выделили почти 24 млрд рублей на обновление объектов ЖКХ

Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк. За последние годы в Крыму построили порядка 70 км групповых водоводов, модернизировали 1878 км сетей водоснабжения и свыше 95 км канализационных сетей, а также заменили 9 км сетей теплоснабжения.