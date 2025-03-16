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  • Светлана Зуева
    Всех жуликов на рудники,пусть добывают уран для России!В Крыму незаконно...
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В Крыму выделили почти 24 млрд рублей на обновление объектов ЖКХ

В Крыму выделили почти 24 млрд рублей на обновление объектов ЖКХ

Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк. За последние годы в Крыму построили порядка 70 км групповых водоводов, модернизировали 1878 км сетей водоснабжения и свыше 95 км канализационных сетей, а также заменили 9 км сетей теплоснабжения.

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