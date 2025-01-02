Призер Олимпийских игр объяснила уход Надаля из тенниса

Теннисистка Петрова: Надаль завершил карьеру из-за плохого физического состояния Теннисист из Испании Рафаэль Надаль завершил карьеру, потому что плохое физическое состояние уже не позволяло ему стабильно выступать на высоком уровне, заявила «Газете.
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