Призер Олимпийских игр объяснила уход Надаля из тенниса

Теннисистка Петрова: Надаль завершил карьеру из-за плохого физического состояния Теннисист из Испании Рафаэль Надаль завершил карьеру, потому что плохое физическое состояние уже не позволяло ему стабильно выступать на высоком уровне, заявила «Газете.