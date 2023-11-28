Психолог Выжва: любовь и взаимовыручка должны быть в каждой семье

Психолог Лариса Выжва перечислила ценности, которые должны быть в каждой семье. Ячейка общества может и сама определить объекты наивысшей значимости, однако все же существует основа, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».
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