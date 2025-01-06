Минобороны России заявило о полном освобождении города Курахово, являющегося наиболее крупным населенным пунктом и важным логистическим узлом в юго-западной части Донбасса.
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Минобороны России заявило о полном освобождении города Курахово, являющегося наиболее крупным населенным пунктом и важным логистическим узлом в юго-западной части Донбасса.
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