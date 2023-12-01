«Становится слабаком», — Винер получится ответ от Утяшевой за жесткие слова о ней

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считается легендой в своем направлении спортивной деятельности, но выдержать нагрузку, которую дает тренер, может выдержать не каждый спортсмен.
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