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ВСУ за сутки выпустили 30 снарядов по населенным пунктам ДНР

ВСУ за сутки выпустили 30 снарядов по населенным пунктам ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 30 снарядов. Об этом 3 декабря сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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