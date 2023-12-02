ВСУ за сутки выпустили 30 снарядов по населенным пунктам ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 30 снарядов. Об этом 3 декабря сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).