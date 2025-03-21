Рязанский митрополит Марк рассказал, как молиться за пропавших без вести

Люди часто утрачивают связь с кем-то дорогим - причин тому может быть много. Особую важность молитва за пропавших без вести получает в дни спецоперации - на фронте не всегда есть связь, и иногда о судьбе родного человека долго ничего не знают наверняка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии