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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанский митрополит Марк рассказал, как молиться за пропавших без вести

Рязанский митрополит Марк рассказал, как молиться за пропавших без вести

Люди часто утрачивают связь с кем-то дорогим - причин тому может быть много. Особую важность молитва за пропавших без вести получает в дни спецоперации - на фронте не всегда есть связь, и иногда о судьбе родного человека долго ничего не знают наверняка.

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