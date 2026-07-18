БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сбор Трампа: США вводят новую блокаду Ормузского пролива. Такса за проход — 20%. Иран смеется — мы не такие жадные

Сбор Трампа: США вводят новую блокаду Ормузского пролива. Такса за проход — 20%. Иран смеется — мы не такие жадные

В Персидском заливе начинается новая война Александр Уральский Константин Ольшанский Фото: AP/TASS В понедельник вечером Дональд Трамп объявил о «возобновлении морской блокады» иранских портов и ввел сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив.

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