Сбор Трампа: США вводят новую блокаду Ормузского пролива. Такса за проход — 20%. Иран смеется — мы не такие жадные

В Персидском заливе начинается новая война Александр Уральский Константин Ольшанский Фото: AP/TASS В понедельник вечером Дональд Трамп объявил о «возобновлении морской блокады» иранских портов и ввел сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив.