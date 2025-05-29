Добрый Мир
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Добрый Мир

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А вот и паника в Европе началась! «Орешник» напугал? Литовцы и поляки массово бегут из Сувалкского коридора — что происходит

А вот и паника в Европе началась! «Орешник» напугал? Литовцы и поляки массово бегут из Сувалкского коридора — что происходит

В Сувалкском коридоре идет массовый отток местного населения, сообщают немецкие СМИ. Жители опасаются возможной атаки на этот район со стороны Москвы после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары по России дальнобойным оружием.

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Комментарии
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Eduard
Им бы свою власть,власть предателей боятся, Они не видят,что у власти бандиты? Ну тупые!
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12 час.
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