А вот и паника в Европе началась! «Орешник» напугал? Литовцы и поляки массово бегут из Сувалкского коридора — что происходит

В Сувалкском коридоре идет массовый отток местного населения, сообщают немецкие СМИ. Жители опасаются возможной атаки на этот район со стороны Москвы после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары по России дальнобойным оружием.