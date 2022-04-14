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Студенты ДВФУ пройдут стажировку в Дубне для работы на установке «мегасайенс»

Студенты ДВФУ пройдут стажировку в Дубне для работы на установке «мегасайенс»

В дальнейшем учащиеся смогут применять свои знания на синхротроне РИФ.фото: Пресс-служба ДВФУ--> Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), участника программы «Приоритет 2030», реализуемой благодаря национальному проекту «Наука и университеты» и федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», с 14 по 30 апреля пройдут стажировку и инженерный практикум в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ, г.

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