Студенты ДВФУ пройдут стажировку в Дубне для работы на установке «мегасайенс»

В дальнейшем учащиеся смогут применять свои знания на синхротроне РИФ.фото: Пресс-служба ДВФУ--> Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), участника программы «Приоритет 2030», реализуемой благодаря национальному проекту «Наука и университеты» и федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», с 14 по 30 апреля пройдут стажировку и инженерный практикум в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ, г.