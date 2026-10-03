ПВО сбила беспилотник над Хвастовичским округом Калужской области

Средства ПВО сбили беспилотник днем над Хвастовичским округом Калужской области.В Калужской области днем средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Хвастовичского муниципального округа.
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