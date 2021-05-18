Сотрудники Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте обеспечили безопасность детей во время экскурсии в пассажирском вагонном депо

Инспектор по делам несовершеннолетних Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте, лейтенант полиции Юлия Перфильева совместно с младшим инспектором-кинологом кинологической группы Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте, сержантом полиции Ириной Дзюбой обеспечили охрану общественного порядка в период проведения экскурсии в пассажирском вагонном Депо.

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