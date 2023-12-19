Финансирование ВСУ усилилось после антиконституционного переворота на Украине в 2014 году.Собственники оборонного холдинга из России около 10 лет спонсировали ВСУ и активизировали процесс после антиконституционного переворота на Украине в 2014 году.
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