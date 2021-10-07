Новак предложил для стабилизации цен в ЕС увеличить торги газом на бирже в Санкт-Петербурге

Вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по развитию ТЭК под руководством президента РФ Владимира Путина предложил увеличить продажу газа на электронной торговой бирже как один из способов стабилизации ценовой ситуации на газовом рынке Европы.
Вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по развитию ТЭК под руководством президента РФ Владимира Путина предложил увеличить продажу газа на электронной торговой бирже как один из способов стабилизации ценовой ситуации на газовом рынке Европы.
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