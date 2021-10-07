Нефть Капитал

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Новак предложил для стабилизации цен в ЕС увеличить торги газом на бирже в Санкт-Петербурге

Новак предложил для стабилизации цен в ЕС увеличить торги газом на бирже в Санкт-Петербурге

Вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по развитию ТЭК под руководством президента РФ Владимира Путина предложил увеличить продажу газа на электронной торговой бирже как один из способов стабилизации ценовой ситуации на газовом рынке Европы.

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