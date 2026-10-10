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Значение цвета глаз

Значение цвета глаз

Глаза не зря называют зеркалом души. Проницательным людям достаточно посмотреть в глаза своему оппоненту, чтобы узнать информацию о его личности.

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