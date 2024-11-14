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Эксперты назвали около половины скидок на распродажах фейком

Эксперты назвали около половины скидок на распродажах фейком

Продавцы стараются заработать на доверчивых покупателях.Примерно половина от заявленных на ноябрьских распродажах скидок является фейком, об этом сообщает портал "Известия" со ссылкой на участников рынка.

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