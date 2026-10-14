Стартовали российско-индийские военные учения "Индра-2026"

РИА Новости/Виталий Аньков Торжественное открытие совместного российско-индийского межвидового учения "Индра-2026" состоялось в Челябинской области и на Дальнем Востоке.
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