Bloomberg: Америка оказалась на грани банкротства

Помимо всех прочих проблем, над Америкой нависла не менее серьезная угроза банкротства. Быстрое повышение ставок способствовало увеличению числа банкротств компаний в этом году, и, вероятно, впереди еще больше проблем, поскольку многие закрывающиеся компании были системообразующими для того или иного сектора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии