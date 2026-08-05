НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Атлетико» предложит 30 млн евро за Ромеро после ухода Руджери и Молины. Защитник «Тоттенхэма» хочет перейти к мадридцам, а не в «Интер» (Marca)

« Атлетико » намерен подписать защитника « Тоттенхэма » Кристиано Ромеро. Мадридский клуб готовит первое предложение в размере около 30 млн евро, пишет Marca.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии