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Новые аттракционы появились в магаданском парке 58 лет назад

Новые аттракционы появились в магаданском парке 58 лет назад

Газета "Магаданская правда" 26 мая 1963 года сообщила о начале установки в верхней части парка культуры и отдыха новых аттракционов, доставленных в 1962 году из Ейска: "Колесо смеха", "Колесо обозрения", "Русские качели", "Детская карусель".

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