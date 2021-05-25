Новые аттракционы появились в магаданском парке 58 лет назад

Газета "Магаданская правда" 26 мая 1963 года сообщила о начале установки в верхней части парка культуры и отдыха новых аттракционов, доставленных в 1962 году из Ейска: "Колесо смеха", "Колесо обозрения", "Русские качели", "Детская карусель".