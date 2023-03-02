Газета Труд

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Здоровое кино на больную тему

Здоровое кино на больную тему

Называется этот фильм «Здоровый человек». Поставил его по своему сценарию Петр Тодоровский, внук знаменитого режиссера, сценариста, оператора, композитора Петра Ефимовича Тодоровского и сын теперь уже не менее знаменитого Валерия Тодоровского.

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