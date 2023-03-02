Здоровое кино на больную тему

Называется этот фильм «Здоровый человек». Поставил его по своему сценарию Петр Тодоровский, внук знаменитого режиссера, сценариста, оператора, композитора Петра Ефимовича Тодоровского и сын теперь уже не менее знаменитого Валерия Тодоровского.