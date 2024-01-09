Оскандалившегося солиста группы "Щенки" задержали при попытке покинуть страну

Певца Максима Моисеева взяли в аэропорту Пулково, откуда он намеревался улететь в Казахстан.Солист группы "Щенки" Максим Моисеев задержан накануне вечером в аэропорту Пулково, откуда он планировал вылететь в Екатеринбург, а оттуда — в Казахстан, сообщает Mash на Мойке.