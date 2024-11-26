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Осипову пришло более 700 вопросов от забайкальцев на «Прямой разговор»

Осипову пришло более 700 вопросов от забайкальцев на «Прямой разговор»

Губернатор Александр Осипов получил уже более 700 вопросов от забайкальцев на «Прямой разговор».Пресс-служба правительства Забайкалья сообщила, что больше всего сообщений поступило из Читы, Краснокаменска, Краснокаменского и Читинского районов.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
А вопросов про чурок нет совсем?
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