Осипову пришло более 700 вопросов от забайкальцев на «Прямой разговор»

Губернатор Александр Осипов получил уже более 700 вопросов от забайкальцев на «Прямой разговор».Пресс-служба правительства Забайкалья сообщила, что больше всего сообщений поступило из Читы, Краснокаменска, Краснокаменского и Читинского районов.
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