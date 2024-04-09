В Госдуме разработали законопроект о запрете продажи вейпов в России

Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди" разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов "в целях народосбережения".
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